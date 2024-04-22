Расстрел полицейских в Винницкой области: суд арестовал 26-летнего военнослужащего

Винницкий городской суд отправил под стражу без возможности внесения залога 26-летнего военнослужащего, которого подозревают в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

"По ходатайству прокуроров второму подозреваемому в расстреле полицейских в Винницкой области суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - 26-летний военнослужащий. Ему инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

Во время заседания подозреваемый Виталий сказал, что состоит в браке и имеет двое детей.

На вопрос судьи, что он совершил, подозреваемый ответил: "Я совершил преступление. Убийство человека".

Добавим

Прокуратура настаивала на применении содержания под стражей без возможности внесения залога к двум военнослужащим.

Контекст

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.