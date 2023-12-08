Распаковывайте еще до 25 декабря: Австралия отправила Украине дополнительную партию Bushmaster
Киев • УНН
Австралия направила дополнительные машины Bushmaster MRAP в Украину, а посол Австралии подчеркнул их роль в спасении жизней.
Австралия направила Украине дополнительную партию MRAP Bushmaster. Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс, передает УНН.
"Мало что может поздравить с Рождеством близкого друга далеко за морями лучше спасения жизней. Мы гордимся признанием Bushmasters среди ключевой военной помощи, предоставленной Украине. Еще больше их уже в пути! Распаковывайте еще до 25 декабря!" - написал посол Эдвардс в соцсети Х.
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В Минобороны Украины поблагодарили австралийских коллег и добавили, что в сентябре 2022 года предоставленные Австралией "Бушмастеры" сыграли решающую роль в успешном контрнаступлении на Харьковщине.
"Сегодня мы хотели бы поблагодарить наших австралийских друзей в министерстве обороны Австралии. Несмотря на значительное расстояние между нашими странами, нас объединяют общие демократические ценности. Мы особенно благодарны за MRAP Bushmaster, которые были предоставлены украинской армии. В сентябре 2022 года "Бушмастеры" сыграли решающую роль в успешном контрнаступлении на Харьковщине. Благодаря своей устойчивости к взрывам мин эта машина спасает жизни украинских воинов. Также для выполнения боевых задач важны маневренность и проходимость", - сказано в сообщении.
Распаковывайте еще до 25 декабря: Австралия отправила Украине дополнительную партию Bushmaster
Австралия направила дополнительные машины Bushmaster MRAP в Украину, а посол Австралии подчеркнул их роль в спасении жизней.
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