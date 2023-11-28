Расходы на прическу и макияж Президента бундестага в прошлом году превысили 13000 евро
Киев • УНН
Бундестаг потратил более 13 000 евро на макияж для президента Бербеля Баса в 2022 году, как показало расследование "Альтернативы для Германии", и еще 11 970 евро в этом году.
Из государственной казны Германии на прическу и макияж президента бундестага Бербель Бас в прошлом году ушло более 13 000 евро. Об этом стало известно благодаря запросу от партии "Альтернатива для Германии", ответ на который опубликовало издание BILD, передаёт УНН.
Детали
Согласно информации полученной изданием, администрация бундестага в ответ на запрос депутата от партии "Альтернатива для Германии" Штефана Бранднера сообщила, что только в 2022 году на "гримеров, косметологов и/или визажистов" для президента было потрачено 13 270 евро — более 1000 евро в месяц.
Кроме того, в текущем году за эти услуги уже оплачено 11 970 евро.
Немецкие политиик подметили, что за первые несколько месяцев после вступления в должность Бс (в конце октября 2021 года) на её внешний вид с казны потратили всего 457 евро.
В BILD отмечают, что до её прихода на должность затраты по этим направлениям составляли в 2017-2020 годах составляли 0 евро. Однако, кроме Президента своим внешним видом озабочены и другие политики.
В начале года немецкими СМИ прокатилась информация от том, что глава МИДа ФРГ Анналена Бербок в 2022 году на стилистов и визажистов потратила 136 552 евро. А канцлер ФРГ Олаф Шольц заплатил за услуги визажистов в прошлом году 40 тысяч евро. Если добавить к этому расходы на фотографов, то речь идет уже о половине миллиона евро. Самым экономным министром немецкие СМИ называли министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Он согласно официальным документам, потратил на свой внешний вид за год всего 650 евро.
Справочно
"Альтернатива для Германии" - это правопопулистская, евроскептическая партия в Германии. Она была основана 10 лет назад, и является третьей по численности в бундестаге.
Федеральная служба защиты конституции страны имеет право наблюдать за АдГ - на предмет нарушения законов.
Дополнительно
BILD посчитали, что будучи президентом Бундестага, Бас зарабатывает почти 20 тысяч евро в месяц. Кроме того, у нее есть необлагаемая налогом выплата в размере 4000 евро и фиксированная выплата в размере 1000 евро.
Расходы на прическу и макияж Президента бундестага в прошлом году превысили 13000 евро
Бундестаг потратил более 13 000 евро на макияж для президента Бербеля Баса в 2022 году, как показало расследование "Альтернативы для Германии", и еще 11 970 евро в этом году.
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