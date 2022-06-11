Рашисты несут потери и дополнительно разворачивают полевой госпиталь в Белгородской области

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"Противник продолжает нести значительные потери. С целью организации медицинского обеспечения действий группировки российских войск на Слобожанском направлении, силами 442-го военного клинического госпиталя из города Санкт-Петербург дополнительно разворачивается полевой госпиталь в населенном пункте Шебекино Белгородской области", - говорится в сообщении.

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Общие боевые потери противника по состоянию на 11 июня ориентировочно составляют более 32 тысяч человек.