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Рашисти зазнають втрат і додатково розгортають польовий шпиталь у Бєлгородській області

Рашисти зазнають втрат і додатково розгортають польовий шпиталь у Бєлгородській області

Київ • УНН

 • 153976 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти зазнають значних втрат і додатково розгортають польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові зупинили наступ рашистів біля Попасної. Окупантам довелося відійти - Генштаб

Додамо

Загальні бойові втрати противника станом на 11 червня орієнтовно становлять понад 32 тисячі осіб.

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