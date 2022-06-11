Рашисти зазнають втрат і додатково розгортають польовий шпиталь у Бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти зазнають значних втрат і додатково розгортають польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
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"Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Белгородської області", - йдеться у повідомленні.
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Додамо
Загальні бойові втрати противника станом на 11 червня орієнтовно становлять понад 32 тисячі осіб.