Рашисты ночью обстреляли Донецкую область: били и по относительному тылу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Российские оккупационные войска ночью вели обстрелы на участках фронта от Кураховской до Часовоярской громад Донецкой области. В результате вражеской атаки есть многочисленные повреждения жилых домов, а также трех административных зданий. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Детали
«На Донецком направлении под обстрелы попали Курахово и Берестки. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть повреждения частных и многоквартирных домов – точные последствия устанавливаем», – написал он в Telegram.
Он отметил, что на Горловском направлении зафиксирован прилет в центр города Часов Яр - повреждены крыша и окна дома. Также громко было в окрестностях Торецкой и Соледарской громад. Обошлось без жертв.
Кроме того, россияне обстреляли Константиновку, расположенную в относительном тылу. Никто не пострадал, но в городе повреждены 3 админздания и 2 трехэтажных дома.
Дополнение
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о пострадавших в области от рук россиян.