Рашисти вночі обстріляли Донеччину: били і по відносному тилу

Деталі

«На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Берестки. На щастя, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження приватних та багатоквартирних будинків - точні наслідки встановлюємо», - написав він в Telegram.

Він зазначив, що на Горлівському напрямку зафіксовано приліт у центр міста Часів Яр - пошкоджено дах та вікна будинку. Також гучно було на околицях Торецької і Соледарської громад. Обійшлося без жертв.

Окрім того, росіяни обстріляли Костянтинівку, яка розташована у відносному тилу. Ніхто не постраждав, але в місті пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 триповерховівки.

Доповнення

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про постраждалих в області від рук росіян.