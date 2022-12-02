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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31779 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Рашисти вночі обстріляли Донеччину: били і по відносному тилу

Рашисти вночі обстріляли Донеччину: били і по відносному тилу

Київ • УНН

 • 692330 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Російські окупаційні війська вночі вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Часовоярської громади на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки численні пошкодження житлових будинків, а також трьох адміністративних будівель. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

«На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Берестки. На щастя, обійшлося без постраждалих, але є пошкодження приватних та багатоквартирних будинків - точні наслідки встановлюємо», - написав він в Telegram.

Він зазначив, що на Горлівському напрямку зафіксовано приліт у центр міста Часів Яр - пошкоджено дах та вікна будинку. Також гучно було на околицях Торецької і Соледарської громад. Обійшлося без жертв.

Окрім того, росіяни обстріляли Костянтинівку, яка розташована у відносному тилу. Ніхто не постраждав, але в місті пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 триповерховівки.

Доповнення

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про постраждалих в області від рук росіян.

Українські Національні Новини

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