Рашисти сбросили на Мариуполь две бомбы: разрушены жилые дома и ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Несколько часов назад на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговая города Мариуполь осуществлен вражеский авианалет силами РФ. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение полка "Азов" в Telegram.
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"Сбросили две бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста. Разрушены жилые дома и торговый центр. Информация о количестве жертв уточняется", - говорится в сообщении.
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В результате российских бомбардировок Мариуполя погибли уже сотни мирных жителей, включая детей, которых российские войска не выпускают из города. Восемь суток в полном окружении Россия убивает Мариуполь.