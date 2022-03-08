Рашисти сбросили на Мариуполь две бомбы: разрушены жилые дома и ТЦ

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"Сбросили две бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста. Разрушены жилые дома и торговый центр. Информация о количестве жертв уточняется", - говорится в сообщении.

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В результате российских бомбардировок Мариуполя погибли уже сотни мирных жителей, включая детей, которых российские войска не выпускают из города. Восемь суток в полном окружении Россия убивает Мариуполь.