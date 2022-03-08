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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Рашисти скинули на Маріуполь дві бомби: зруйновано житлові будинки та ТЦ

Рашисти скинули на Маріуполь дві бомби: зруйновано житлові будинки та ТЦ

Київ • УНН

 • 339814 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Декілька годин тому на перехресті проспекту Миру та вулиці Торгова міста Маріуполь здійснено ворожий авіаналіт силами РФ. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення полку "Азов" в Telegram.

Цитата

"Скинуто дві бомби на установи Міжнародного Комітету Червого Хреста та українського філіалу Червоного Хреста. Зруйновано житлові будинки та торгівельний центр. Інформація про кількість жертв уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Внаслідок російських бомбардувань Маріуполя загинули вже сотні мирних жителів, включаючи дітей, яких російські війська не випускають із міста. Вісім діб у повному оточенні Росія вбиває Маріуполь.

Українські Національні Новини

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