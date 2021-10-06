Внезапная смерть иностранца в Черновцах: в полиции рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Черновцах возле общежития внезапно умер студент-иностранец медицинского университета. Эту информацию УНН подтвердили в полиции.
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“Поступило сообщение от медиков о том, что на одной из улиц областного центра без признаков насильственной смерти обнаружили тело неизвестного мужчины в возрасте 20-21 года. Личность установили — это иностранец 2000 года рождения”, — сообщили УНН в полиции.
Детали
В частности, в полиции сообщили, что иностранец был студентом медицинского университета.
“Причину смерти должны установить врачи. Правоохранители сейчас проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего”, — добавили в полиции.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Черновцах посреди улицы скончался иностранный студент. Как сообщали очевидцы, студент был не один, а отдыхал в компании других студентов на лавочке. Они что-то ели, когда ему стало плохо и ему вызвали скорую.