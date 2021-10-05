У Чернівцях помер іноземний студент: обставини смерті з'ясовуються

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Студент медичного вузу, ймовірно з Індії, помер на вулиці поблизу гуртожитку. За словами очевидців, студент був не один, а відпочивав в компанії інших студентів на лавочці. Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку.

Врятувати студента не вдалося.

Зараз на місці події працюють правоохоронці.

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