В Черновцах умер иностранный студент: обстоятельства смерти выясняются
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Черновцах среди улицы скончался иностранный студент. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очевидцев.
Детали
Студент медицинского вуза, вероятно из Индии, скончался на улице вблизи общежития. По словам очевидцев, студент был не один, а отдыхал в компании других студентов на лавочке. Они что-то ели, когда парню стало плохо и ему вызвали скорую.
Спасти студента не удалось.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
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