Раптова смерть іноземця у Чернівцях: у поліції розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Чернівцях біля гуртожитку раптово помер студент-іноземець медичного університету. Цю інформацію УНН підтвердили у поліції.
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“Надійшло повідомлення від медиків про те, що на одній із вулиць обласного центру без ознак насильницької смерті виявили тіло невідомого чоловіка віком 20-21 року. Особу встановили — це іноземець 2000 року народження”, — повідомили УНН у поліції.
Деталі
Зокрема, у поліції повідомили, що іноземець був студентом медичного університету.
“Причину смерті мають встановити лікарі. Правоохоронці наразі проводять заходи щодо з’ясування всіх обставин події”, — додали у поліції.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що у Чернівцях серед вулиці помер іноземний студент. Як повідомляли очевидці, студент був не один, а відпочивав в компанії інших студентів на лавочці. Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку.