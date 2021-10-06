Раптова смерть іноземця у Чернівцях: у поліції розповіли деталі

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“Надійшло повідомлення від медиків про те, що на одній із вулиць обласного центру без ознак насильницької смерті виявили тіло невідомого чоловіка віком 20-21 року. Особу встановили — це іноземець 2000 року народження”, — повідомили УНН у поліції.

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Зокрема, у поліції повідомили, що іноземець був студентом медичного університету.

“Причину смерті мають встановити лікарі. Правоохоронці наразі проводять заходи щодо з’ясування всіх обставин події”, — додали у поліції.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Чернівцях серед вулиці помер іноземний студент. Як повідомляли очевидці, студент був не один, а відпочивав в компанії інших студентів на лавочці. Вони щось їли, коли хлопцеві стало погано і йому викликали швидку.