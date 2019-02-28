Утро в Киеве начался с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, медленнее автомобили движутся по проспекту Победы и Генерала Ватутина, проспект Голосеевский, проспектом Героев Сталинграда, Леся Курбаса и Валерия Лобановского и Николая Бажана, улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.
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Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Надднепрянском шоссе, улице Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, улице Антоновича, Степана Бандеры, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
Движение на Северном, Дарницком, Гаванском, Патона и Южном мостах затруднено в направлении Правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в последний день календарной зимы, 28 февраля, по Украине преимущественно без осадков, температура воздуха на большей части территории - до 5 градусов тепла, на Правобережье - до 11 градусов выше нуля.