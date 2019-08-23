Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевского, ул. Богатырской.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Крещатик.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, 23 августа по Украине 35-градусная жара.