Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 44077 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 66376 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122969 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123714 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126765 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129225 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153032 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Киев  •  УНН

 • 11529 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 8:15 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевского, ул. Богатырской.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Крещатик.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, 23 августа по Украине 35-градусная жара.

Украинские Национальные Новости

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