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Утренний удар рф по Запорожью: возникли два пожара, спасатели не допустили взрыва цистерн с метаном

Киев • УНН

 • 380489 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вследствие утренней ракетной атаки армии рф на Запорожье, возникли два пожара. Возгорание произошло в админздании и газовом модуле вблизи. В результате вражеского удара пострадал человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

Отмечается, что около 6:20 российская армия наносила удар по одному из районов Запорожья.

Возникло два очага пожара: первый в административном двухэтажном здании, второй – в газовом модуле поблизости.

В результате вражеской атаки пострадал мужчина, которого полицейские вывели из помещения админздания и передали медикам.

Также сообщается, что благодаря действиям пожарных удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что один человек получил ранения в результате ракетного удара армии по Запорожью сегодня утром.

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