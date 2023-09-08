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Ранковий удар рф по Запоріжжю: виникли дві пожежі, рятувальники не допустили вибуху цистерн з метаном

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Внаслідок ранкової ракетної атаки армії рф на Запоріжжя, виникли дві пожежі. Загоряння відбулось в адмінбудівлі та газовому модулі поблизу . У результаті ворожого удару постраждав чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС України.

Деталі

Зазначається, що близько о 6:20 російська армія завдавала удару по одному з районів Запоріжжя.

Виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – в газовому модулі поблизу.

У результаті ворожої атаки постраждав чоловік, якого поліцейські вивели з приміщення адмінбудівлі та передали медикам.

Також повідомляється, що завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що одна людина отримала поранення внаслідок ракетного удару армії по Запоріжжю сьогодні вранці.

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