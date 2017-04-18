Счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями - экономист

"Наличие банковских счетов в российских рублях свидетельствует о том, что компания торговала с Россией. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на разговоры о борьбе, они, в то же время, вели бизнес с Россией, в том числе - поставляли продукцию в Крым. А что тут такого? Бизнес есть бизнес", - сказал эксперт.

Напомним, ООО "Снек экспорт", которое принадлежит отцу народного депутата С.Рыбалки - В.Рибалке и входит в состав корпорации S.Group имеет счета в российской валюте в "Укрэксимбанке". Сейчас они арестованы по решению Печерского суда.

Также напомним, в декабре прошлого года журналисты зафиксировали факты продажи снеков производства "S.Group" в оккупированном Донецке и в оккупированном Крыму.