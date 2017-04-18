Счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями - экономист

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30912 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97812 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150258 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114041 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114935 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111595 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103600 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106858 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103398 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152052 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями - экономист

Счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями - экономист

Киев  •  УНН

 • 14523 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Если компании корпорации S.Group имеют счета в российский рублях, то это может свидетельствовать о том, что велась торговля с Российской Федерацией, также, не исключено, что с оккупированными территориями также. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко, комментируя информацию о том, что компании корпорации S.Group, которая принадлежит семейному бизнесу нардепа С.Рыбалки, имеют счета в российских рублях.

"Наличие банковских счетов в российских рублях свидетельствует о том, что компания торговала с Россией. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на разговоры о борьбе, они, в то же время, вели бизнес с Россией, в том числе - поставляли продукцию в Крым. А что тут такого? Бизнес есть бизнес", - сказал эксперт.

Напомним, ООО "Снек экспорт", которое принадлежит отцу народного депутата С.Рыбалки - В.Рибалке и входит в состав корпорации S.Group имеет счета в российской валюте в "Укрэксимбанке". Сейчас они арестованы по решению Печерского суда.

Также напомним, в декабре прошлого года журналисты зафиксировали факты продажи снеков производства "S.Group" в оккупированном Донецке и в оккупированном Крыму.

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