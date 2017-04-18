Счета компаний S.Group в российских рублях свидетельствуют о торговле с РФ и оккупированными территориями - экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Если компании корпорации S.Group имеют счета в российский рублях, то это может свидетельствовать о том, что велась торговля с Российской Федерацией, также, не исключено, что с оккупированными территориями также. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко, комментируя информацию о том, что компании корпорации S.Group, которая принадлежит семейному бизнесу нардепа С.Рыбалки, имеют счета в российских рублях.
"Наличие банковских счетов в российских рублях свидетельствует о том, что компания торговала с Россией. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на разговоры о борьбе, они, в то же время, вели бизнес с Россией, в том числе - поставляли продукцию в Крым. А что тут такого? Бизнес есть бизнес", - сказал эксперт.
Напомним, ООО "Снек экспорт", которое принадлежит отцу народного депутата С.Рыбалки - В.Рибалке и входит в состав корпорации S.Group имеет счета в российской валюте в "Укрэксимбанке". Сейчас они арестованы по решению Печерского суда.
Также напомним, в декабре прошлого года журналисты зафиксировали факты продажи снеков производства "S.Group" в оккупированном Донецке и в оккупированном Крыму.