Рахунки компаній S.Group у російських рублях свідчать про торгівлю з РФ та окупованими територіями - економіст

“Наявність банківських рахунків у російських рублях свідчить про те, що компанія торгувала із Росією. Це може свідчити про те, що незважаючи на те, що вони ведуть розмови про боротьбу, але у той же час, вели бізнес із Росією, в тому числі — поставляли продукцію у Крим. А що тут такого? Бізнес є бізнес”, — сказав експерт.

Нагадаємо, ТОВ “Снек експорт”, що належить батьку народного депутат С.Рибалки — В.Рибалці та входить до складу корпорації S.Group має рахунки у російській валюті в “Укрексімбанку”. Наразі вони арештовані за рішенням Печерського суду.

Також нагадаємо, у грудні минулого року журналісти зафіксували факти продажу снеків виробництва “S.Group” в окупованому Донецьку та в окупованому Криму.