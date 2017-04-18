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Рахунки компаній S.Group у російських рублях свідчать про торгівлю з РФ та окупованими територіями - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Якщо компанії корпорації S.Group мають рахунки у російський рублях, то це може свідчити про те, що велася торгівля із Російською Федерацією, також, не виключено, що із окупованими територіями також. Таку думку у коментарі УНН висловив економіст Олександр Охріменко, коментуючи інформацію про те, що компанії корпорації S.Group, яка належить родинному бізнесу нардепа С.Рибалки, мають рахунки у російських рублях.

“Наявність банківських рахунків у російських рублях свідчить про те, що компанія торгувала із Росією. Це може свідчити про те, що незважаючи на те, що вони ведуть розмови про боротьбу, але у той же час, вели бізнес із Росією, в тому числі — поставляли продукцію у Крим. А що тут такого? Бізнес є бізнес”, — сказав експерт.

Нагадаємо, ТОВ “Снек експорт”, що належить батьку народного депутат С.Рибалки — В.Рибалці та входить до складу корпорації S.Group має рахунки у російській валюті в “Укрексімбанку”. Наразі вони арештовані за рішенням Печерського суду.

Також нагадаємо, у грудні минулого року журналісти зафіксували факти продажу снеків виробництва “S.Group” в окупованому Донецьку та в окупованому Криму.

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