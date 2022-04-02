Ракетный удар по Миргороду: повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома - ОВА

Детали

Лунин отметил, что сегодня в 16:50 войска российской федерации нанесли ракетный удар по городу Миргород.

"Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.

Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов", - сообщил председатель ОВА.

Добавим

По словам Лунина, на пораженных объектах работают личный состав части и спасательные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и пожара, а также представители Национальной полиции.

Количество пострадавших устанавливается.

Ранее

Председатель ОГА сообщил о трех "прилетах" по инфраструктуре в Миргороде.