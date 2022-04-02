Ракетный удар по Миргороду: повреждены взлетная полоса и инфраструктура аэродрома - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН.Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Миргород. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает УНН.
Детали
Лунин отметил, что сегодня в 16:50 войска российской федерации нанесли ракетный удар по городу Миргород.
"Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет.
Однако в результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов", - сообщил председатель ОВА.
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По словам Лунина, на пораженных объектах работают личный состав части и спасательные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и пожара, а также представители Национальной полиции.
Количество пострадавших устанавливается.
Ранее
Председатель ОГА сообщил о трех "прилетах" по инфраструктуре в Миргороде.