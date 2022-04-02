Ракетний удар по Миргороду: пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Окупанти нанесли ракетний удар по місту Миргород. Унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін, передає УНН.
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Лунін зазначив, що сьогодні о 16:50 війська російської федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород.
"Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет.
Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів", - повідомив голова ОВА.
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За словами Луніна, на уражених об'єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники Національної поліції.
Кількість постраждалих встановлюється.
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