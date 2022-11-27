Ракетный удар по Днепру: из-под завалов достали погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру погиб один человек, пострадало – 13. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Субботний удар россиян по Днепру унес жизнь одного человека. Только что спасатели достали тело погибшего из-под завалов разрушенных ракетой складов", – написал Резниченко.
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По данным главы ОВА, пострадали в результате вражеского удара 13 человек, трое из них находятся в больницах.
Напомним
26 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Среди госпитализированных – 17-летний юноша.