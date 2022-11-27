Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали загиблого

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"Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів", – написав Резніченко.

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За даними голови ОВА, постраждало внаслідок ворожого удару 13 людей, троє з них перебувають у лікарнях.

Нагадаємо

26 листопада російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Серед госпіталізованих – 17-річний юнак.