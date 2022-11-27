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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 31601 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали загиблого

Ракетний удар по Дніпру: з-під завалів дістали загиблого

Київ • УНН

 • 855321 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, постраждало – 13. Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Суботній удар росіян по Дніпру забрав життя однієї людини. Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів", – написав Резніченко.

Деталі

За даними голови ОВА, постраждало внаслідок ворожого удару 13 людей, троє з них перебувають у лікарнях.

Нагадаємо

26 листопада російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Серед госпіталізованих – 17-річний юнак.

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