В результате ракетного удара РФ по центру Харькова пострадали 8 гражданских, включая 8-месячного ребенка. Разрушены здания, повреждены поликлиника, жилые дома и 25 автомобилей.
В результате ракетного удара российских войск по Харькову количество пострадавших возросло до восьми, среди них - восьмимесячный ребенок, сообщили в ГУНП в Харьковской области, показав фото последствий, пишет УНН.
В результате обстрела пострадали восемь гражданских лиц: шесть женщин, мужчина, восьмимесячный ребенок
Детали
Сообщается, что россияне ударили по центру Харькова, предварительно, ракетой "Искандер", 6 августа около 9:50. По данным полиции, подверглись разрушениям здания, поликлиника, повреждены фасады, окна жилых домов, по меньшей мере 25 гражданских автомобилей.
Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Сообщалось о 5 пострадавших из-за атаки рф на Харьков.