Ракетные удары возле Прилук: начинается подготовка к эвакуации близлежащих сел
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Прилуцкая РВА, что на Черниговщине, готовится к эвакуации сел вблизи места ракетного удара. Об этом в комментарии Суспильному сказал директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Сергей Болдырев, передает УНН.
Детали
Сегодня после ракетного удара вблизи Прилук собралась эвакуационная комиссия Прилуцкого РВА. Решили подготовиться к проведению эвакуации и развернуть органы эвакуации. Это будут делать в случае ухудшения ситуации, сообщил Болдырев.
Напомним
В Прилуках 13 июня в 13:15 были зафиксированы прилеты трех ракет, выпущенных русскими войсками.
Через полтора часа департамент гражданской защиты объявил о намерениях эвакуировать села близ Прилук: Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец. Причиной называли угрозу пожара.