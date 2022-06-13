Ракетні удари поблизу Прилук: розпочинається підготовка до евакуації прилеглих сіл

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Сьогодні після ракетного удару поблизу Прилук зібралася евакуаційна комісія Прилуцької РВА. Вирішили підготуватися до проведення евакуації та розгорнути органи евакуації. Це робитимуть в разі погіршення ситуації, повідомив Болдирев.

Нагадаємо

У Прилуках 13 червня о 13:15 були зафіксовані прильоти трьох ракет, випущених російськими військами.

За півтори години департамент цивільного захисту оголосив про наміри евакуювати села поблизу Прилук: Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець. Причиною називали загрозу пожежі.