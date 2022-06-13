Чернігівщина: окупанти завдали ракетних ударів по Прилуках

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"Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця "прильотів", – написав Чаус.

Нагадаємо

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. За минулу добу і ніч зафіксували сім обстрілів.