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13:44 • 50887 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 94183 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 72374 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 51764 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Черниговская область: оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам

Черниговская область: оккупанты нанесли ракетные удары по Прилукам

Киев • УНН

 • 239738 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты ударили тремя ракетами по Прилукам Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует УНН.

Цитата

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется. Просим не указывать места "прилетов", – написал Чаус.

Напомним

Враг продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. За прошедшие сутки и ночь зафиксировали семь обстрелов.

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