Обстріли Сумщини та Чернігівщини продовжуються: росіяни пускають в хід важкі калібри

Деталі

За даними ОК "Північ" у Facebook, з 00:10 до 00:30 спостерігачі зафіксували 20 вибухів (ймовірно, з міномету калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемету в напрямку н.п. Михальчина Слобода у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Близько 5:40 на напрямку Бачівська на Сумщині, як зазначається, ворогом вівся мінометний обстріл. Зафіксовано 8 "приходів", попередньо, з міномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Як зазначають у ДПСУ у Facebook, також сьогодні після 7 години ранку з боку російського села поповка ворог обстріляв з важкокаліберного озброєння Сумщину. Прикордонники зафіксували три десятки вибухів на околиці одного з сіл Шосткинського району.

Загалом, протягом вчорашнього дня та сьогоднішньої ночі військовослужбовці Держприкордонслужби України фіксували ще 4 обстріли з боку росії Сумщини та 3 обстріли Чернігівщини. За даними ДПСУ, мінометний вогонь супроводжувала стрільба крупнокаліберними кулеметами.

Доповнення

13 червня вранці російські окупанти з території рф обстріляли Есманську громаду Сумщини.