Обстріли Сумщини та Чернігівщини продовжуються: росіяни пускають в хід важкі калібри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Ворог продовжує обстріл прикордоння Сумщини та Чернігівщини. За минулу добу і ніч ще 7 обстрілів, вранці - нові, по Сумській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держприкордонслужби та оперативного командування "Північ".
Деталі
За даними ОК "Північ" у Facebook, з 00:10 до 00:30 спостерігачі зафіксували 20 вибухів (ймовірно, з міномету калібру 120 мм) та черги з великокаліберного кулемету в напрямку н.п. Михальчина Слобода у Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині. Втрат серед особового складу та техніки немає.
Близько 5:40 на напрямку Бачівська на Сумщині, як зазначається, ворогом вівся мінометний обстріл. Зафіксовано 8 "приходів", попередньо, з міномету калібру 120 мм. Втрат серед особового складу та техніки немає.
Як зазначають у ДПСУ у Facebook, також сьогодні після 7 години ранку з боку російського села поповка ворог обстріляв з важкокаліберного озброєння Сумщину. Прикордонники зафіксували три десятки вибухів на околиці одного з сіл Шосткинського району.
Загалом, протягом вчорашнього дня та сьогоднішньої ночі військовослужбовці Держприкордонслужби України фіксували ще 4 обстріли з боку росії Сумщини та 3 обстріли Чернігівщини. За даними ДПСУ, мінометний вогонь супроводжувала стрільба крупнокаліберними кулеметами.
Доповнення
13 червня вранці російські окупанти з території рф обстріляли Есманську громаду Сумщини.