Понад 30 вибухів: окупанти обстріляли Сумщину з території рф

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"Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів", – написав Живицький.

Деталі

Окупанти відкривали вогонь з території росії. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо

Вчора, 12 червня, ворог обстріляв Миропільську та Білопільську громади Сумської області.