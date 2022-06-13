Понад 30 вибухів: окупанти обстріляли Сумщину з території рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти з території рф обстріляли Есманську громаду Сумщини – зафіксовано щонайменше 33 вибухи. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли. Есманська громада: майже о 6 ранку 3 прихода з міномету. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів", – написав Живицький.
Деталі
Окупанти відкривали вогонь з території росії. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо
Вчора, 12 червня, ворог обстріляв Миропільську та Білопільську громади Сумської області.