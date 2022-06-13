Более 30 взрывов: оккупанты обстреляли Сумскую область с территории рф

Цитата

"В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы. Эсманская община: почти в 6 утра 3 прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов", – написал Живицкий.

Детали

Оккупанты открывали огонь с территории россии. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Вчера, 12 июня, враг обстрелял Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.

