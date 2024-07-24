В результате ракетного удара рф по Харькову возник пожар на гражданском инфраструктурном объекте. По предварительным данным председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, информации о пострадавших на данный момент нет.
В результате вражеской ракетной атаки на Харьков на данный момент о пострадавших информации нет, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты ударили ракетами по Харькову. По предварительным данным, есть пожар на гражданском инфраструктурном объекте. На эту минуту - без пострадавших. Осмотр продолжается
Харків: мер повідомив про ракетну атаку рф на інфраструктурний об'єкт, на місці сильна пожежа24 июля 2024, 09:21 • 11704 просмотра