Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей
Киев • УНН
Четверо детей в возрасте от 14 до 17 лет и пятеро взрослых получили ранения в результате российского ракетного обстрела Днепра.
В результате атаки рф на Днепр возросло количество пострадавших. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет, передает УНН.
"Увеличилось количество пострадавших. По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь. Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - сообщил Лысак.
Добавим
По данным председателя Днепропетровской ОВА, украинские военные в Днепре сбили одну ракету. По вражеской цели отработало ПвК "Восток".
Ранее
Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого, по предварительной информации, ранения получили пять человек.
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