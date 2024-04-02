Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей

В результате атаки рф на Днепр возросло количество пострадавших. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет, передает УНН.

"Увеличилось количество пострадавших. По уточненным данным, ранения получили четверо детей - от 14 до 17 лет. Всем оказывают медпомощь. Среди пострадавших и пятеро взрослых. Из них двое, мужчина и женщина, госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести", - сообщил Лысак.

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По данным председателя Днепропетровской ОВА, украинские военные в Днепре сбили одну ракету. По вражеской цели отработало ПвК "Восток".

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Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого, по предварительной информации, ранения получили пять человек.