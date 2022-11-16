Ракетная атака на Украину: СБУ работает над установлением конкретных исполнителей ударов

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"Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября", - цитируют в пресс-службе и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Детали

Дела открыты по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - отметил руководитель СБУ Василий Малюк.

"По одной из версий, которая сейчас проверяется в Службе безопасности, к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка рф, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии. Как отметил Василий Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка россии", - отметили в спецслужбе.

Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства рф, отдавших эти приказы.

Материалы производства лягут в доказательную базу, которую Украина собирает для международных судов.

СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в: Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Дополнение

Российские войска 15 ноября выпустили по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 77. Были поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.