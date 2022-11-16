Ракетная атака на Украину: СБУ работает над установлением конкретных исполнителей ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что открыла 17 уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября, пишет УНН.
Цитата
"Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела Украины 15 ноября", - цитируют в пресс-службе и.о. главы СБУ Василий Малюк.
Детали
Дела открыты по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - отметил руководитель СБУ Василий Малюк.
"По одной из версий, которая сейчас проверяется в Службе безопасности, к обстрелу, вероятно, причастны военнослужащие 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка рф, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии. Как отметил Василий Малюк, также изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка россии", - отметили в спецслужбе.
Следователи СБУ работают, чтобы поименно установить исполнителей этих преступлений и конкретных лиц из военно-политического руководства рф, отдавших эти приказы.
Материалы производства лягут в доказательную базу, которую Украина собирает для международных судов.
СБУ открыла производство по факту вражеских обстрелов 15 ноября в: Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Дополнение
Российские войска 15 ноября выпустили по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 77. Были поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.