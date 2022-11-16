Ракетна атака на Україну: СБУ працює над встановленням конкретних виконавців ударів

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"Слідчі Служби безпеки зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада", - цитують у пресслужбі в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Деталі

Справи відкриті за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

"За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку рф, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії. Як зазначив Василь Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких - участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку рф", - вказали у спецслужбі.

Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва рф, які віддали ці накази.

Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у: Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

Доповнення

Російські війська 15 листопада випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 77. Були уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.