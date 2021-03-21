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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38945 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56601 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194250 просмотра

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Советник Трампа раскрыл планы экс-президента по созданию своей соцсети

Советник Трампа раскрыл планы экс-президента по созданию своей соцсети

Киев  •  УНН

 • 16463 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News, передает УНН.

Что известно

По словам советника, это будет большая платформа, которая наберет десятки миллионов пользователей. Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.

Что предшествовало

Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для высказывания своего мнения, на его аккаунт было подписан почти 89 млн пользователей. В январе соцсеть решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили сторонники Трампа.

В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдена. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их с Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.

Сам экс-президент называл решение соцсетей цензурой и ограничением свободы слова.

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