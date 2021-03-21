Радник Трампа розкрив плани експрезидента зі створення своєї соцмережі

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп через два-три місяці повернеться в соціальні медіа на власній платформі, повідомив його радник Джейсон Міллер телеканалу Fox News, передає УНН.

Що відомо

За словами радника, це буде велика платформа, яка набере десятки мільйонів користувачів. Подробиці про платформу, на якій Трамп збирається публікувати свої повідомлення, Міллер не розкрив.

Що передувало

Раніше Трамп використовував Twitter як основний майданчик для висловлення своєї думки, на його аккаунт було підписано майже 89 млн користувачів. У січні соцмережа вирішила назавжди заблокувати аккаунт Трампа в зв’язку з заворушеннями в Вашингтоні 6 січня, які влаштували прихильники Трампа.

У цей день конгрес США повинен був затвердити результати минулих 3 листопада президентських виборів, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Прихильники Трампа прорвали поліцейське оточення і штурмували будівлю. Витіснити їх з Капітолію вдалося лише через кілька годин. В ході зіткнень силовиків і протестуючих загинули п’ятеро людей.

Сам експрезидент називав рішення соцмереж цензурою і обмеженням свободи слова.

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