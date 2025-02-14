Радиационный фон в Зоне отчуждения в норме - Минприроды
Киев • УНН
После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС радиационный фон остается в норме. Ситуация контролируется на 39 пунктах автоматизированной системы наблюдения.
После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. Об этом сообщает Минэкологии, передает УНН.
Учитывая радиологическую значимость пожара на территории зоны отчуждения, усилен контроль за радиационной ситуацией,
Автоматизированная система на 39 пунктах непрерывно отслеживает радиационный фон, передавая данные в диспетчерский центр каждый час, а в случае чрезвычайной ситуации - ежеминутно, отметили в Миндовкилле.
В ведомстве добавили, что показатели мощности эквивалента амбиентной дозы остаются в пределах допустимых норм, а радиационная ситуация в Зоне отчуждения находится под постоянным контролем.
Напомним
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также сообщал, что удар российского дрона по Чернобыльской АЭС вызвал частичное разрушение объекта, однако радиационной угрозы пока нет.