Радіаційний фон у Зоні відчуження в нормі - Міндовкілля

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. Про це повідомляє Міндовкілля, передає УНН.



Враховуючи радіологічну значимість пожежі на території зони відчуження, посилено контроль за радіаційною ситуацією, - йдеться у повідомленні.

Автоматизована система на 39 пунктах безперервно відстежує радіаційний фон, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в разі надзвичайної ситуації — щохвилини, зазначили в Міндовкіллі.

У відомстві додали, що показники потужності еквівалента амбієнтної дози залишаються в межах допустимих норм, а радіаційна ситуація у Зоні відчуження перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також повідомляв, що удар російського дрона по Чорнобильській АЕС спричинив часткове руйнування об'єкта, проте радіаційної загрози наразі немає.

