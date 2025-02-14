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05:23 • 17565 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123327 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183063 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147446 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138911 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117395 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108031 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102993 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Радіаційний фон у Зоні відчуження в нормі - Міндовкілля

Радіаційний фон у Зоні відчуження в нормі - Міндовкілля

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Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС радіаційний фон залишається в нормі. Ситуація контролюється на 39 пунктах автоматизованої системи спостереження.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. Про це повідомляє Міндовкілля, передає УНН.

Враховуючи радіологічну значимість пожежі на території зони відчуження, посилено контроль за радіаційною ситуацією,

- йдеться у повідомленні.

Автоматизована система на 39 пунктах безперервно відстежує радіаційний фон, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в разі надзвичайної ситуації — щохвилини, зазначили в Міндовкіллі.

У відомстві додали, що показники потужності еквівалента амбієнтної дози залишаються в межах допустимих норм, а радіаційна ситуація у Зоні відчуження перебуває під постійним контролем.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також повідомляв, що удар російського дрона по Чорнобильській АЕС спричинив часткове руйнування об'єкта, проте радіаційної загрози наразі немає.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Суспільство

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