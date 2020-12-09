Раде рекомендовали принять проект постановления о введении э-больничных

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел проект постановления "О мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности" и рекомендует Верховной Раде включить проект в повестку дня и рассмотреть его на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Отмечается, что во время обсуждения председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что электронный больничный листок должен стать предохранителем для расходов из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписываются задним числом. По ее мнению, "этот механизм должен был быть введен еще 5 или 7 лет назад", поскольку "через существующую систему утекает много денег, которые могли бы пойти на помощь гражданам".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить проект в повестку дня и рассмотреть его на следующей неделе. По итогам рассмотрения члены комитета рекомендуют принять Постановление в целом, учитывая следующие поправки: Верховная Рада дает рекомендации Кабинету министров, а не отдельным министерствам; Кабинет Министров должен отчитаться перед Комитетом до 15 января 2021 и ввести Электронный реестр листков нетрудоспособности с 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Комитет поддержал включение в повестку дня проекта Закона "О внесении изменений в статью 119 Кодекса законов о труде Украины относительно компенсации из госбюджета Украины заработной платы работников, призванных на военную службу" (№ 3031). Законопроектом предлагается восстановить государственную компенсацию юридическим лицам расходов на заработную плату работников, призванных на срочную военную службу.

Члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу.

Комитет создал рабочие группы по разработке ко второму чтению проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью" (№ 3780) "О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" по повышению детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи" (№ 3573) "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи"(№ 3527) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком" (№ 3695).

Так, следующее заседание Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов запланировано на среду, 16 декабря.

Напомним, с начала 2021 года в Украине планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth.

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