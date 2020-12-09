Раді рекомендували схвалити проект постанови щодо запровадження е-лікарняних

Зазначається, що під час обговорення голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова наголосила, що електронний лікарняний листок має стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні і ті, які виписуються заднім числом. На її думку, “цей механізм мав би бути запроваджений ще 5 чи 7 років тому”, оскільки “через існуючу систему витікає багато грошей, які могли б піти на допомогу громадянам”.

“Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити проект до порядку денного і розглянути його на наступному тижні. За підсумками розгляду члени Комітету рекомендують прийняти Постанову в цілому, врахувавши наступні правки: Верховна Рада дає рекомендації Кабінету Міністрів, а не окремим міністерствам; Кабінет Міністрів має прозвітувати перед Комітетом до 15 січня 2021 року і запровадити Електронний реєстр листків непрацездатності з 1 лютого 2021 року”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що Комітет також підтримав включення до порядку денного проекту Закону “Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо компенсації із Державного бюджету України заробітної плати працівників, призваних на військову службу” (№ 3031а). Законопроектом пропонується відновити державну компенсацію юридичним особам витрат на заробітну плату працівників, призваних на строкову військову службу.

Члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Комітет створив робочі групи з опрацювання до другого читання проектів законів: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю” (№ 3780); “Про внесення зміни до статті 2 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю“ щодо підвищення дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, розміру державної соціальної допомоги” (№ 3573); “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про гуманітарну допомогу” (№ 3527); “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною” (№ 3695).

Так, наступне засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заплановано на середу, 16 грудня.

Нагадаємо, з початку 2021 року в Україні планується повноцінний запуск е-лікарняних з повною інтеграцією в eHealth.