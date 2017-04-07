Совбез ООН в пятницу проведет встречу из-за ударов США по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Совет безопасности Организации Объединенных Наций встретится в пятницу, чтобы обсудить ракетные удары США по Сирии. Об этом сообщили дипломаты, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, заседание запланировано в 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву).
Заседании совета из 15 членов будет публичным, сообщили дипломаты.
Рано утром в пятницу, 7 апреля, США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб во вторник.
Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за эту химическую атаку.
Западные страны обвиняют в этом газовой атаке, жертвами которой стали десятки мирных жителей, режим Башара Асада. Сирия отвергает обвинения в газовой атаке.