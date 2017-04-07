Радбез ООН в п'ятницю проведе зустріч через удари США по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй зустрінеться в п'ятницю, щоб обговорити ракетні удари США по Сирії. Про це повідомили дипломати, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначається, засідання заплановано об 11:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом).
Засіданні ради з 15 членів буде публічним, повідомили дипломати.
Рано зранку у п'ятницю, 7 квітня, США випустили 59 крилатих ракет "Томагавк" по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб у вівторок.
Президент США Дональд Трамп назвав цей ракетний удар відплатою за цю хімічну атаку.
Західні країни звинувачують в цій газовій атаці, жертвами якої стали десятки мирних жителів, режим Башара Асада. Сирія відкидає звинувачення в газовій атаці.