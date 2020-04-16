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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41859 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57681 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58931 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 82771 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75270 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101253 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105389 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130577 просмотра

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Рада сделала шаг к усилению ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

Рада сделала шаг к усилению ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

Киев  •  УНН

 • 16334 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей путем усиления административной и уголовной ответственности за их повреждение. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект имеет целью прекращение повреждения, разрушения составляющих телекоммуникационных сетей, приводящих к нарушению целостности объектов телекоммуникаций, причинение вреда владельцам таких объектов, имеет негативное влияние на интересы граждан и государства.

Цель принятия проекта закона реализуется путем усиления уголовной и административной ответственности лиц за повреждение, разрушение составляющих телекоммуникационной сети.

Так, нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей, или повреждения телекоммуникационной сети или технических средств телекоммуникации или сооружений связи, входящих в состав телекоммуникационной сети, если оно не вызвало прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, - влечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Умышленное повреждение или разрушение телекоммуникационной сети, если такие действия повлекли прекращение предоставления телекоммуникационных услуг - наказывается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. Действия, если они нанесли имущественный ущерб в крупных размерах или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове мужчина совершал перехват и подмену международного голосового трафика на национальный. В результате таких действий тарификация международных вызовов происходила по заниженным тарифам.

Украинские Национальные Новости

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