Рада завтра, вероятно, рассмотрит законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завтра, 13 мая, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, после чего, вероятно, состоится его рассмотрение в зале парламента. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Напомню, что кроме самой ратификации еще должен быть принят (как минимум) законопроект внесения изменений в Бюджетный кодекс о реализации Соглашения между Украиной и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления №13256. Здесь завтра утром будет бюджетный комитет по нему и, скорее всего, завтра уже за основу одобрят в Раде - написал Железняк.

На сайте комитета указывается, что завтра в 10:00 планируется рассмотрение законопроекта на заседании комитета, а также альтернативного к нему.

Дополнение

Кабинет министров принял и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.

Согласно проекту закона, к доходам общего фонда госбюджета относятся:

70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены в соответствии с ратифицированным соглашением между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых;

35% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных соглашением о фонде восстановления;

47% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления.

Также источниками наполнения госбюджета являются 50% средств от продажи спецразрешений на пользование недрами и 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству.

Средства, полученные в специальный фонд госбюджета, будут направляться на уплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с соглашением о фонде восстановления.

Ограничения:

не включаются доходы с лицензий, выданных до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;

не учитываются доходы от активов, которые касаются роялти или репараций от рф.

Фискальные уточнения:

поступления, которые излишне или ошибочно зачислены, возвращаются;

налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты силы.

Средства будут перечисляться в Инвестиционный фонд, а будут использоваться на проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

8 мая на заседании ВР, нардепы проголосовали об определении законопроекта неотложным и сократили сроки внесения альтернативных законопроектов наполовину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающий создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.