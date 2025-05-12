Рада завтра, вероятно, рассмотрит законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США - нардеп
Киев • УНН
Бюджетный комитет ВР планирует рассмотрение законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США. Это необходимо для инвестиционного фонда восстановления.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завтра, 13 мая, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, после чего, вероятно, состоится его рассмотрение в зале парламента. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Напомню, что кроме самой ратификации еще должен быть принят (как минимум) законопроект внесения изменений в Бюджетный кодекс о реализации Соглашения между Украиной и США о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления №13256. Здесь завтра утром будет бюджетный комитет по нему и, скорее всего, завтра уже за основу одобрят в Раде
На сайте комитета указывается, что завтра в 10:00 планируется рассмотрение законопроекта на заседании комитета, а также альтернативного к нему.
Дополнение
Кабинет министров принял и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.
Согласно проекту закона, к доходам общего фонда госбюджета относятся:
- 70% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены в соответствии с ратифицированным соглашением между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых;
- 35% рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных соглашением о фонде восстановления;
- 47% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа, которые определены перечнем Активов природных ресурсов с учетом условий их добычи, установленных Соглашением о фонде восстановления.
Также источниками наполнения госбюджета являются 50% средств от продажи спецразрешений на пользование недрами и 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству.
Средства, полученные в специальный фонд госбюджета, будут направляться на уплату взноса в Инвестиционный фонд восстановления США-Украина в форме ограниченного партнерства, созданного в соответствии с соглашением о фонде восстановления.
Ограничения:
- не включаются доходы с лицензий, выданных до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;
- не учитываются доходы от активов, которые касаются роялти или репараций от рф.
Фискальные уточнения:
- поступления, которые излишне или ошибочно зачислены, возвращаются;
- налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты силы.
Средства будут перечисляться в Инвестиционный фонд, а будут использоваться на проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает02.05.25, 21:05 • 115365 просмотров
8 мая на заседании ВР, нардепы проголосовали об определении законопроекта неотложным и сократили сроки внесения альтернативных законопроектов наполовину.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающий создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.