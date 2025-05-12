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Рада завтра, ймовірно, розгляне законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США - нардеп

Київ • УНН

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Бюджетний комітет ВР планує розгляд законопроєкту щодо змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди із США. Це потрібно для інвестиційного фонду відбудови.

Рада завтра, ймовірно, розгляне законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань бюджету завтра, 13 травня, планує розглянути законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин, після чого, ймовірно, відбудеться його розгляд у залі парламенту. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Нагадаю, що крім самої ратифікації ще має бути прийнятий (як мінімум) законопроект внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови №13256. Тут завтра зранку буде бюджетний комітет по ньому і, скоріш за все, завтра вже за основу схвалять у Раді 

- написав Железняк.

На сайті комітету вказується, що завтра о 10:00 планується розгляд законопроєкту на засіданні комітету, а також альтернативного до нього.

Доповнення

Кабінет міністрів ухвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин.

Згідно з проєктом закону, до доходів загального фонду держбюджету належать:

  • 70% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення та рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які визначені відповідно до ратифікованої угоди між Україною та США щодо угоди про корисні копалини;
    • 35% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які визначені переліком Активів природних ресурсів із урахуванням умов їх видобутку, встановлених угодою про фонд відбудови;
      • 47% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, які визначені переліком Активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про фонд відбудови.

        Також джерелами наповнення держбюджету є 50% коштів від продажу спецдозволів на користування надрами та 50% доходів від реалізації частини продукції, що належить державі.

        Кошти, отримані до спеціального фонду держбюджету, спрямовуватимуться на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови США-Україна у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до угоди про фонд відбудови.

        Обмеження:

        • не включаються доходи з ліцензій, виданих до набуття чинності угоди, якщо не йдеться про нову експлуатацію;
          • не враховуються доходи від активів, які стосуються роялті чи репарацій від рф.

            Фіскальні уточнення:

            • надходження, які надмірно або помилково зараховані, повертаються;
              • податковий борг за період дії угоди анулюється з дати її втрати чинності.

                Кошти будуть перераховуватися до Інвестиційного фонду, а використовуватимуться на проєкти відновлення інфраструктури, пов’язані з післявоєнною відбудовою.

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                8 травня на засіданні ВР, нардепи проголосували про визначення законопроєкту невідкладним та скоротили строки внесення альтернативних законопроєктів наполовину.

                Нагадаємо

                Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

                Павло Башинський

                Павло Башинський

                ЕкономікаПолітика
                Володимир Зеленський
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