Рада ввела срднесрочное бюджетное планирование

Предполагается, что Министерство финансов Украины совместно с другими центральными органами исполнительной власти разрабатывает и к 1 июня 2017 подает на рассмотрение в Кабинет Министров Украины уточненный прогноз Государственного бюджета Украины на 2018 и 2019 годы и проект Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы, которые рассматриваются и одобряются Кабинетом Министров Украины в двухнедельный срок со дня их представления.

Кабинет Министров Украины не позднее 15 июня 2017 представляет проект Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада сократила срок подачи альтернативных законопроектов в президентской законодательной инициативы относительно двойного гражданства.