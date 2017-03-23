Рада запровадила середньострокове бюджетне планування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада зобов'язала уряд до 15 червня подати проект основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки. Парламентарі 260 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Передбачається, що Міністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та до 1 червня 2017 року подає на розгляд до Кабінету Міністрів України уточнений прогноз Державного бюджету України на 2018 і 2019 роки та проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, які розглядаються та схвалюються Кабінетом Міністрів України у двотижневий строк з дня їх подання.
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 червня 2017 року подає проект Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки до Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада скоротила термін подання альтернативних законопроектів до президентської законодавчої ініціативи стосовно подвійного громадянства.