Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России

По его словам, такое решение допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, может стать ударом защиты прав человека в мире.

"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", - уточнил Ягланд.

Он отметил, что представители Совета Европы должны "в перспективе иметь в виду мандат" организации, который предусматривает "защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем договорились на саммите Восточного партнерства: совместная декларация

"Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула (Совет Европы - ред.), Потому что конвенция (о правах человека 1949 года - ред.) И (Европейский - ред.) Суд так важны для российских граждан", - пояснил Ягланд .

По его мнению, "это будет и негативное событие для Европы".

"У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - убежден руководитель СЕ.

Напомним, Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался проводить дебаты по возвращению России в ПАСЕ.