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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74334 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62820 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70417 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78341 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116965 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143274 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108800 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. По словам генерального секретаря СЕ Турбйорна Ягланда, такое решение допускают из-за опасений о том, что РФ может выйти из организации, которая может стать ударом защиты прав человека в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений о том, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, может стать ударом защиты прав человека в мире.

"Никто не хочет давать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Дело не в подрыве этой принципиальной позиции", - уточнил Ягланд.

Он отметил, что представители Совета Европы должны "в перспективе иметь в виду мандат" организации, который предусматривает "защиту прав человека в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте".

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"Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула (Совет Европы - ред.), Потому что конвенция (о правах человека 1949 года - ред.) И (Европейский - ред.) Суд так важны для российских граждан", - пояснил Ягланд .

По его мнению, "это будет и негативное событие для Европы".

"У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы", - убежден руководитель СЕ.

Напомним, Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался проводить дебаты по возвращению России в ПАСЕ.

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