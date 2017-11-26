Рада Європи розглядає можливість зняття санкцій з Росії

За його словами, таке рішення допускають через побоювання про те, що Росія в зв'язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, що може стати ударом захисту прав людини в світі.

"Ніхто не хоче давати сигнал, що ми приймаємо анексію Криму. Справа не в підриві цієї принципової позиції", - уточнив Ягланд.

Він зазначив, що представники Ради Європи повинні "в перспективі мати на увазі мандат" організації, який передбачає "захист прав людини в Росії, в Криму і де б то не було на континенті".

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"Було б дуже-дуже погано, якби Росія покинула (Раду Європи - ред.), тому що конвенція (про права людини 1949 року - ред.) і (Європейський - ред.) суд так важливі для російських громадян", - пояснив Ягланд.

На його думку, "це буде і негативна подія для Європи".

"У нас буде Європа без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи", - переконаний керівник РЄ.

Нагадаємо, Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відмовився проводити дебати щодо повернення Росії в ПАРЄ.